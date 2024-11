Lazio corsara a Monza, volano i biancocelesti di Baroni (0-1)

La Lazio di Baroni vince e convince, a Monza vittoria per sognare

La Lazio non sbaglia, i biancocelesti di Baroni vincono anche a Monza e volano in classifica. Ai capitolini è sufficiente un gol di capitan Zaccagni per strappare i tre punti ai brianzoli e volare in classifica. Lazio momentaneamente in vetta in attesa del posticipo tra Inter e Napoli.

IL TABELLINO

MONZA-LAZIO 0-1

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, A. Carboni (10′ st Pessina); Pereira (43′ st Birindelli), Bondo (43′ st Petagna), Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (29′ st Caprari), Mota; Djuric.

A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Postiglione, Valoti, Vignato, Maric. All.: Nesta

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (29′ st Pellegrini); Guendouzi (47′ st Gigot), Rovella, Vecino; Pedro (15′ st Isaksen), Dia (15′ st Castellanos), Zaccagni (29′ st Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Dele-Bashiru, Lazzari, Bordon, Tchaouna. All.: Baroni

Arbitro: Colombo

Marcatori: 36′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Isaksen (L); A. Carboni, Pereira, Bianco, Maldini, Pessina (M)

Espulsi: –