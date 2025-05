La dirigenza della Lazio, con il direttore sportivo Angelo Fabiani, sono già al lavoro per costruire la formazione del futuro. Dopo le grandi prestazioni di quest’anno, con una stagione segnata dagli infortuni, serve alzare il livello della rosa e muoversi in anticipo sul mercato.

Lazio, dal’argentina sono sicuri: Molina nel mirino

Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Nahuel Molina, terzino destro dell’Atlético Madrid con un passato brillante in Serie A. La notizia è stata riportata dall’emittente argentina DSports Radio. Sul difensore non c’è solo l’interesse della dirigenza laziale, sono diversi i club italiani interessati al giocatore. La Lazio sarebbe attualmente in pole position rispetto alle altre squadre.

Molina, ex giocatore della Serie A, ha militato l’Udinese, non è più considerato una pedina chiave nei piani dei Colchoneros, nonostante un contratto valido fino al 2027. A giugno potrebbe concretizzarsi un ritorno nel campionato italiano, dove ha già lasciato un’ottima impressione. Il club di Formello segue gli sviluppi sul futuro del giocatore argentino, la fascia destra della Lazio sarà oggetto di valutazioni approfondite e dovrà avere rinforzi per la prossima stagione. Intanto questa è anche l’occasione per riportare in Italia un profilo come quello di Molina potrebbe rivelarsi strategica per il nuovo corso laziale.