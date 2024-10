Lazio, designato l’arbitro per la sfida di Europa League | Baroni a caccia di altri 3 punti

Quest’oggi è stato designato l’arbitro del match dell’Olimpico con la gara che sarà affidata al romeno Horațiu Feșnic, che sarà aiutato da Valentin Avram e Alexandru Cerei. Il quarto uomo sarà Szabolcs Kovacs, mentre al VAR ci saranno Catalin Popa e l’olandese Rob Dieperink.

Lazio, a Fesnic la sfida contro il Nizza

Il tecnico Baroni va a caccia di altri 3 punti dopo la partita di Amburgo ma soprattutto Torino, dove la Lazio ha mostrato compattezza, gioco e soprattutto linfa nuova, quella che servirà fino a fine stagione per provare a lottare per un piazzamento in Champions League.