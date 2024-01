Lazio, dubbi sulla formazione per Sarri | La situazione

Decisioni complesse attendono la Lazio, che deve fare i conti con gli infortuni e le peculiarità dell’Inter. Maurizio Sarri sta ponderando le sue scelte, con particolare attenzione rivolta all’attacco: è preferibile dare nuovamente fiducia a Isaksen, deludente contro il Lecce, oppure riportare Immobile dal primo minuto, nonostante non sia al massimo della forma? Al momento, sembra che il danese sia in leggero vantaggio, con Felipe Anderson pronto a ricoprire nuovamente il ruolo di falso nove. Zaccagni giocherà sulla fascia sinistra, come già avvenuto contro Roma e Lecce. L’unico assente è Castellanos, fermo a causa di un’infortunio muscolare in Coppa Italia. Ha iniziato a lavorare in modo differenziato, ma la sua presenza in panchina per la potenziale finale di Supercoppa è molto incerta. È più probabile rivederlo tra i convocati per la prossima partita di campionato contro il Napoli.

Ballottaggi a centrocampo e in difesa

Nel centrocampo, Guendouzi sembra essere l’unico certo di un posto in campo. Rovella è favorito in cabina di regia rispetto a Cataldi, mentre Luis Alberto e Vecino si contendono l’ultima posizione nella mediana. Il duello è aperto, con il Mago spesso partito dalla panchina contro i nerazzurri. Le riflessioni accompagneranno l’avvicinarsi del fischio d’inizio. In difesa, attenzione a Patric, alle prese con dolori alla spalla a seguito di un colpo subito domenica scorsa. Tuttavia, lo spagnolo sembra intenzionato a stringere i denti e formare la coppia con Romagnoli. In caso contrario, toccherà a Gila. Sulle fasce, uno tra Lazzari e Pellegrini si giocherà il posto, mentre Marusic aspetta di conoscere la decisione di Sarri, per capire su quale fascia dovrà agire.