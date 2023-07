Lazio, duro confronto tra Lotito e Sarri | Il tecnico aspetta acquisti

Doveva essere un grande mercato quello della Lazio, visti i soldi della Champions e i 40 milioni ricevuti dalla cessione di Milinkovic-Savic ma così non è stato visto il solo arrivo di Castellanos. Tanta confusione visto che Sarri ha chiesto 5 acquisti, che però stentano ad arrivare visto che Lotito non si può dire che non ci stia provando visto che sono tanti i nomi attorno alla Lazio, da Zielinski e Berardi, fino ad arrivare a Paredes, Ricci e al ritorno di Luca Pellegrini.

Calciomercato Lazio, Sarri chiede 5 giocatori

Tanti i rumors, a partire da Tuttomercatoweb, che svela come ieri ci sia stato un acceso confronto tra Sarri e Lotito sugli acquisti visto che il tecnico ex Chelsea e Juventus ha ribadito la sua volontà e cioè quella di avere una Lazio più forte a un mese dall’inizio del campionato. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà una improvvisa accelerazione sul mercato.