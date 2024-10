Lazio, Fabiani mette gli occhi su un talento del Famalicão | È il classe 2004 Gustavo Sà

Negli ultimi due anni la Lazio sul mercato cerca giovani talenti da forgiare e lanciare in prima squadra, con grandi potenzialità, che possano essere utili nel presente e nel futuro in campo e che possano diventare anche un patrimonio per la società. Tchaouna, Isaksen, Gila, Dele-Bashiru, Noslin. E adesso continua a monitorare il mercato per aggiungere altri talenti interessanti all’organico di Marco Baroni.

Lazio, occhi su Gustavo Sà del Famalicao | Ecco la richiesta dei portoghesi

Uno di questi potrebbe essere Gustavo Sà, gioiellino portoghese che compirà 20 anni a novembre. Attualmente è in forza al Famalicão, con cui ha già messo insieme 60 apparizioni, di cui 8 in questa prima parte di stagione, con un gol e un assist a corredo. Si tratta di un nazionale Under 21, che però presto potrebbe debuttare anche con la nazionale maggiore, il cui CT ha già dichiarato di seguirlo con attenzione.

Anche la Lazio lo tiene d’occhio da diverso tempo, e come riporta Lalaziosiamonoi.it, la trattativa potrebbe avviarsi nelle prossime sessioni di mercato. Lui gradirebbe la destinazione, come ha dichiarato recentemente a Tuttosport: “Mi piace la Serie A, la seguo… “. Il portoghese ha una valutazione che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ed è probabile che lasci il Famalicão nei prossimi mesi. Non è semplice pensare di strapparlo al club lusitano a gennaio, ma può essere una pista concreta per l’estate.