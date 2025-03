Il mercato estivo è ancora lontano, ma le società iniziano già a muoversi per capire gli affari da mettere in porto. Anche a Formello c’è già fermento, Fabiani è già a lavoro per la Lazio del futuro e quindi vuole anticipare i tempi e le concorrenti in vista della nuova annata che verrà.

Lazio, un classe 2006 per l’attacco

A quanto pare il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi per l’attacco su un giovane calciatore ex del Manchester City che milita ora in Argentina, nello specifico si tratta di Echeverri attualmente al River Plate. Avvistato il giocatore in capitale. Il suo approdo potrebbe essere dovuto proprio ad una trattativa con la società di Claudio Lotito. Il ragazzo è stato immortalato in un ristorante nei pressi di Formello.

Il talento del River Plate, acquistato a gennaio dal Manchester City, terminerà la stagione in argentina per poi compiere i primi passi della sua carriera in Europa. In via di formulazione una trattativa per il prestito dell’attaccante alla Lazio, opzione valida per la prossima stagione. Il classe 2006, tra i talenti più cristallini del calcio sudamericano, ha realizzato 2 reti e 4 assist in 20 gare giocate in Primera Division, seminando dribbling ed azioni travolgenti che hanno convinto Guardiola a superare la concorrenza.