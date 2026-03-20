Il calciomercato Lazio dovrà fare i conti anche con il futuro di Maurizio Sarri. Un anno complicato per l’allenatore che a fine stagione potrebbe non restare a Formello. Al momento c’è solo tanta incertezza, ma nelle ultime ore è trapelata qualche novità al riguardo.

Lazio, Sarri: tra incertezze e amore per la squadra

Tra le certezze resta l’incertezza del futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. Un gioco di parole che dimostra solo i fatti attuali i casa biancoceleste. Il tecnico degli Aquilotti potrebbe essere molto vicino ad una separazione dal club capitolino, ma l’ostacolo principale resta il contratto che lo lega al club fino al 2028 con uno stipendio netto di oltre 5 milioni di euro, che sale a 10 milioni lordi.

La società, con i problemi che sta affrontando, sicuramente non può permetterselo. Secondo quanto riportato dal CdS, Maurizio Sarri potrebbe chiedere di essere liberato solo in caso di proposta allettante, con una situazione economica simile o migliore. C’è anche da considerare che i rapporti con la società sono tesi e Sarri potrebbe preferire di rinunciare a questo stipendio e andare dove sarebbe circondato da un ambiente più adatto e sereno.

Così spunta l’idea della Fiorentina, in tal senso, può rappresentare un’idea, anche se la presenza di Paratici rende la strada più difficile. A differenza dei toscani, in Emilia ci sarebbero meno ostacoli, infatti Sarri potrebbe andare al Bologna, ammesso che Italiano andrà via a fine stagione. In caso contrario il tecnico è pronto a rimanere alla Lazio, che ormai ha nel cuore, motivo per il quale è restato in capitale nonostante le infinite difficoltà. Ma senza accettare ogni cosa, come fatto quest’anno, ma di vivere una stagione dignitosa e con un mercato dove le sue idee contano.