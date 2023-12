Sarri opta per il turnover in vista del primo turno di Coppa Italia contro il Genoa. Cambi importanti, soprattutto in attacco: dentro Castellanos, Felipe Anderson e Isaksen, riposo per Immobile. A centrocampo Guendouzi, Cataldi e Kamada. Difesa affidata a Patric e Gila, come centrali, insieme a Hysaj e Pellegrini sugli esterni. Sepe tra i pali. Dubbio Puscas–Retegui per Gilardino, con il primo che dovrebbe avere la meglio sull’italo-argentino. In mezzo al campo Thorsby, Galdames e Jagiello, con Hefti e Martin sulle corsie laterali. Reparto difensivo composto da Vogliacco, Dragusin e Vasquez. In porta, dal 1′, Nicola Leali.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Dragusin, Vasquez; Hefti, Thorsby, Galdames, Jagiello, Martin; Malinovskyi; Puscas. All. Gilardino.