Visti i problemi in difesa, il ds Fabiani sta lavorando per un nuovo colpo, che presumibilmente potrebbe arrivare già a gennaio. Secondo quando riportato da Football.ua, la Lazio starebbe infatti pensando a Bohdan Slyubyk difensore classe 2004 del Rukh Lviv, che però chiede 5 milioni di euro per lasciar partire il forte calciatore.

Calciomercato Lazio, tutti vogliono Slyubyk

Tanti i club sul giovane talento, dal Wolfsburg all’Union Berlino fino ad arrivare allo Slavia Praga che nei scorsi mesi aveva offerto 2,5 milioni di euro, considerati però troppo pochi dalla società ucraina.