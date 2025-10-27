Mario Gila continua ad essere uno dei migliori in campo con la maglia della Lazio. La vittoria dei biancocelesti contro la Juventus ha avuto un sapore particolare, e in conferenza stampa è intervenuto proprio il difensore degli Aquilotti, il quale si è presentato come componente di un gruppo e non un singolo. Il giocatore ha chiarito quanto la sua Lazio ha come unico obiettivo di risalire e dare una scossa alla stagione.

Lazio, rinnovo Gila in arrivo, ma senza fretta

Il difensore della Lazio nel post match contro i bianconeri ha dichiarato: “Questo successo della Lazio ha un’importanza enorme. Prendere questi tre punti è stato fondamentale perché ci conferma la continuità dopo quanto fatto a Bergamo. Siamo in emergenza, certo, ma ottenere risultati importanti in queste condizioni è positivo: ci dà grande grinta.” La Lazio stava vivendo un momento difficile, ma l’allenatore ha provato a dare una scossa e la rotta è cambiata. Al riguardo, il giocatore ha affermato: “Non stavamo raccogliendo i risultati che meritavamo e siamo ancora in una zona della classifica che non rispecchia la Lazio che conosciamo. Dobbiamo andare avanti. La società non ci ha aiutato sul mercato, ma è una fase che abbiamo deciso di lasciare indietro. Il tempo passa e non puoi vivere di scuse: se lo fai, le società ti superano. All’inizio non siamo stati all’altezza del mondo Lazio e per questo ribadisco che la responsabilità è sempre più grande.”

Infine, sul rinnovo contratto, Gila ha fatto sapere: “Io qua sono contento. È vero che scade nel 2027, sono cose a cui dovrò pensare. Mi dà tanto, in fase difensiva ed in come ci fa lavorare: mi sento molto più in confidenza e in campo sto sempre meglio. La fiducia cresce. Sono contento di essere con lui. Sono un giocatore con tanta potenzialità: posso crescere ancora molto e lavoro per questo”.