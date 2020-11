Lazio, giorni decisivi per Immobile: la situazione

Simone Inzaghi spera di ritrovare il suo attaccante per la gara di sabato pomeriggio contro il Crotone. Ecco lo stato di salute del bomber napoletano

Ciro Immobile vuole esserci per la sfida di sabato pomeriggio all’Ezio Scida contro il Crotone. L’attaccante ha saltato le due sfide con la Nazionale e si ritrova in isolamento a causa del Covid dal 7 novembre, ovvero dal giorno precedente alla sfida contro la Juventus. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, spera di recuperarlo anche se Immobile dovrà seguire una prassi ben precisa. Nelle prossime 48h dovrà effettuare un nuovo tampone e in caso di negatività dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità. Solo dopo tutto l’iter riceverà l’ok per tornare ad allenarsi con i compagni. L’obiettivo è quello di esserci giàcontro il Crotone ma anche per la delicata sfida di Champions League contro lo Zenit in programma il 24 novembre.