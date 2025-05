A Formello una delle situazioni più calde è il rinnovo di Guendouzi. L’ex centrocampista dell’Arsenal ed ora in forza alla Lazio, è in attesa di un vertice con il suo entourage insieme alla propria società per discutere circa i dettagli nel contratto con i biancocelesti.

Lazio, Guendouzi chiede un adeguamento di stipendio

Il giocatore sta bene a Roma, lo ha più volte sottolineato durante le interviste di quanto sia contenuto di giocare con la maglia dei capitolini, concetto ribadito anche dopo la partita contro l’Inter che. Il giocatore francese avrebbe fatto richiesta di un adeguamento di stipendio più che di un rinnovo vero e proprio. L’ex Arsenal, attualmente legato al club fino al 2028 con un ingaggio di 1,3 milioni di euro, merita qualcosa di più, anche perché il francese ha giocato 35 delle 36 partite di campionato, più 9 gare in Europa League e 2 in Coppa Italia.

Matteo Guendouzi, la Lazio lo ha preso due anni fa dal Marsiglia e riscattato a titolo definitivo l’estate scorsa, con l’intenzione di costruire intorno a lui un progetto adeguato. L’adeguamento verrà fatto a breve, Intanto il giocatore è vincolato sino al 2028, guadagna 1,3 milioni di euro.