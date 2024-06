Il difensore del Boca Juniors può diventare un’occasione in vista dell’estate, così come Obrador

La Lazio lavora al rinforzo della rosa in vista della prossima stagione, dove la formazione biancoceleste sarà impegnata nella lotta all’Europa League. In fase difensiva spuntano due nomi: Valentini e Obrador.

Lazio, due giovani promesse per la difesa

La Lazio starebbe in trattativa con Valentini, difensore del Boca Juniors, in vista della prossima estate. Il giovane difensore centrale, è seguito dai biancocelesti da tempo, anche la scorsa estate e a gennaio, la società di Lotito ci ha lavorato. Per il mercato estivo è stato riproposto a Fabiani nelle ultime ore. Il talentuoso difensore ha la scadenza del contratto con il Boca fissata al prossimo 31 dicembre, cosa che potrebbe favorire il colpo di mercato a prezzo più accessibile. Prossime settimane decisive per la trattativa.

Mentre a centro si lavora per Valentini, per la corsia sinistra si sta seguendo Rafa Obrador, spagnolo, classe 2004, del Real Madrid Castilla, da dove arrivò due anni fa Mario Gila. Per Obrador si lavorerebbe per un prestito iniziale. Il terzino spagnolo, il cui contratto, in assenza di aggiornamenti sul rinnovo, è in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe essere risolto con il passaggio alla Lazio. Rafa sarebbe una giovane opportunità a basso costo, utile anche per proseguire il lavoro di svecchiamento della rosa.