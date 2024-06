Lazio, il Girona prende Ruiz e spinge forte per Castellanos

Se parte Dovbyk, gli spagnoli pensano al Taty

Secondo lalaziosiamonoi.it, il Girona sarebbe fortemente interessato all’attaccante biancoceleste Castellanos. Il club catalano, vista l’imminente stagione che lo vedrà impegnato in 3 competizioni, tra cui la Champions, ha bisogno di una rosa profonda e proprio per questo avrebbe chiuso il ritorno in Spagna dell’ex barca Abel Ruiz, prelevato dal Braga per circa 9 milioni.

D’altro canto il Girona cerca un altro attaccante qualora Dovbyk dovesse partire. Il Pichichi della scorsa liga (24 gol), infatti avrebbe molti estimatori all’estero, principalmente in premier e, in caso di sua cessione l’indiziato numero uno per il ruolo di centravanti titolare sarebbe proprio il Taty, che ha chiuso la stagione appena trascorsa con 35 presenze in A condite da 4 gol e 3 assist. La Lazio tuttavia fa muro. Vista anche l’ormai nota fase calante del capitano laziale Ciro Immobile, Lotito difficilmente si priverà del centravanti argentino, per il quale sarebbe già stata rifiutata un’offerta da 15 milioni proprio del Girona.