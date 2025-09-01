Lazio, il non mercato è alla fine: il punto sulla situazione

Il non mercato della Lazio si avvia alla chiusura. Un’estate da incubo per tifosi e società. La biancoceleste, si è impegnata soprattutto nel piazzare gli esuberi e ad impedire di perdere giocatori importanti. Anche oggi, a poche ore dalla chiusura del mercato, mentre molte squadre definiscono gli ultimi colpi, il club capitolino è ancora alle prese con una serie di nodi irrisolti.

Lazio, ultimo giorno del mercato da incubo

La società di Formello sta pensando a piazzare gli esuberi. Tra i vari giocatori in uscita, uno dei nomi più discussi rimane quello di Gigot. L’ex difensore del Marsiglia nelle scorse settimane è stato diverse volte vicino all’addio. Il giocatore è stato accostato a Cremonese, Siviglia, PAOK, Rizespor, Cagliari e tanti club arabi. Purtroppo i problemi fisici hanno impedito al francese di trovare una destinazione. Molto probabilmente il francese dovrà aspettare la prossima sessione per un nuovo futuro. Oltre al francese, anche uno tra Patric e Basic dovrebbe lasciare Formello, ma per una questione economica.

Infine ci sono poi in scadenza alcuni giocatori, come Fares, Kamenovic e Basic. I tre giocatori sono in scadenza a giugno, e dovrebbero restare in capitale fino a scadenza del contratto. Il problema sono gli ingaggi, che la società deve comunque versare.