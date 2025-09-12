Alessio Romagnoli è stato vicino all’addio alla Lazio. L’ex Milan era pronto a fare i bagagli e vivere nuove esperienze lontano dalla capitale, ma poi a fine mercato, non trovando nuova destinazione, è stato inserito nel progetto di Sarri. Oggi ha finito di scontare la squalifica, sarà a disposizione del Comandante.

Lazio, il ruolo di Romagnoli

Dalla lista dei nomi delle possibili partenze nella scorsa sessione di calciomercato, Alessio Romagnoli è passato al centro del progetto del tecnico toscano. Il suo nome era stato accostato a diversi club italiani ed esteri, soprattutto perché Marco Baroni non aveva puntato su di lui come perno difensivo. Oggi, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, il difensore centrale è pronto a tornare a disposizione di mister Sarri per guidare la retroguardia degli Aquilotti.

Talmente solido il suo presente a Formello che la società e l’entourage del calciatore presto si incontreranno per parlare di un eventuale prolungamento del contratto. Anche se al momento non ci sono stati incontri ufficiali per discutere sull’accordo, anche per via del blocco del mercato della società. Intanto Romagnoli, molto legato alla biancoceleste, resta in attesa di un futuro in capitale, presto la società, quando avrà messo in regola tutto, si impegnerà anche con i rinnovi dei giocatori.