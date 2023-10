Il capitano biancoceleste Ciro Immobile, secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, dovrebbe rivedersi in campo nel match valido per la terza giornata del girone di Champions contro il Feyenoord. La trasferta in Olanda, al De Kuip, non sarà facile e i precedenti lo dimostrano. Per questo Sarri può sorridere: riavere a disposizione il miglior marcatore nella storia della Lazio, in una sfida così delicata, può solo aumentare le possibilità di competere per la vittoria.

L’infortunio e i tempi di recupero: le ultime

L’attaccante della Nazionale, dopo la risonanza, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti capitolino, infatti, non ha subito nessuna lesione bensì un ematoma al flessore che ha smaltito in tempi brevi. Immobile è così tornato ad allenarsi, anche se ha svolto un lavoro differenziato con il pallone. Difficile il rientro con il Sassuolo, dove è già pronto Taty Castellanos, ma la sensazione è solo di prudente attesa in vista della sfida di mercoledì 25 a Rotterdam.