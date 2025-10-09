Lazio, in bilico i rinnovi di Romagnoli e Gila

Situazione complicata per la Lazio. La dirigenza biancoceleste rischia di non poter rinnovare il contratto di Gila e Romagnoli, in caso il mercato non si sblocchi il prossimo gennaio, a riportarlo è Il Messaggero.

Lazio, addio a Romagnoli e Gila?

Già nella scorsa estate il difensore italiano sembrava ad un passo da lasciare Fornello, ma con l’arrivo di Sarri il calciatore rimase in biancoceleste. A oggi invece la permanenza del calciatore è a rischio e la dirigenza non sembra aver fatto passo avanti nella trattativa per il rinnovo. Stesso discorso per Gila. Il calciatore spagnolo fa gola a numerosi club europei e con un prolungamento del blocco del mercato, difficilmente la Lazio riuscirà a trattenerlo.

I contratti di entrambi i calciatori sono in scadenza nel 2027, mentre a novembre la commissione si esprimerà sulla possibilità dei biancocelesti di partecipare alla prossima finestra di mercato.