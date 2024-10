Lazio, la decisione della UEFA: Curva Nord chiusa parzialmente per cori razzisti e lancio di oggetti

La Curva Nord della Lazio continua a far parlare di sé. Nella giornata di oggi la UEFA ha deciso di punire il settore più caldo del tifo biancoceleste per alcuni cori di stampo razzista uditi durante la partita contro il Nizza di giovedì 3 ottobre. Gli ispettori della UEFA e il direttore di gara Fesnic hanno rilevato l’occorrenza di questi ululati e per questo il massimo organo del calcio europeo ha deciso di chiudere parzialmente il settore in vista della gara casalinga di Europa League contro il Porto. Chiusura parziale però, che riguarderà solo i settori 48 e 49 della Curva Nord. Di seguito, il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale della UEFA sulla Curva Nord dei tifosi della Lazio

La UEFA ha deciso:

– Di applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, in conformità con l’Articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare UEFA.

– Di multare la S.S. Lazio per €45.000 e di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) per un’ulteriore partita (1) delle competizioni UEFA in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, a causa del comportamento razzista dei suoi tifosi. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

La sanzione perciò prevede la squalifica effettiva nel caso in cui il comportamento venga ripetuto e nuovamente rilevato.