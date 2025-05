Inter – Hellas Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Inter e Hellas Verona chiudono il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri dovranno fare a meno di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, entrambi squalificati per una giornata nell’ambito dell’inchiesta ultras. Fuori anche Lautaro Martinez per infortunio, l’Inter dovrebbe optare per diverse rotazioni: De Vrij, Darmian, Asllani, Frattesi e Arnautovic dovrebbero tutti ricevere una maglia da titolare. Zanetti recupera Niasse e Suslov per il suo Verona: Bernede potrebbe perdere il posto proprio in favore dello slovacco. Il tecnico dell’Hellas, però, deve fare i conti con l’emergenza difensiva: con Coppola e Ghilardi sono squalificati, l’unico disponibile è Valentini. La partita, in programma sabato 3 maggio alle 20:45, verrà trasmessa su Sky e DAZN; in streaming, sarà possibile vederla su NOW e Sky Go.

Inter – Hellas Verona, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa. All. Farris (Inzaghi squalificato)

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.