Lazio, le condizioni degli infortunati: da Tavares a Romagnoli

Una stagione all’insegna degli infortuni in casa Lazio. Mister Sarri non solo ha dovuto iniziare la sua avventura senza alcun acquisto di mercato, ha dovuto far fronte anche a numerose assenze con una rosa già ridotta. Uno degli ultimi a finire in infermeria è Romagnoli, ma Sarri spera di recuperare tutti quanto prima, Tavares incluso. Ecco le condizioni dei biancocelesti.

Lazio, Romagnoli e Tavares rientrano dopo la sosta

L’infortunio rimediato nella gara contro l’Atalanta sembrava leggero, ma Tavares non ha avuto un recupero lampo. Il calciatore non sarà ancora disponibile: il portoghese, infatti, salterà anche il match contro l’Inter e tornerà soltanto dopo la sosta per le nazionali. Gli esami hanno confermato la presenza di una lieve lesione al polpaccio, che richiede ancora qualche giorno di lavoro differenziato prima del rientro in gruppo.

Stessa sorte per Alessio Romagnoli. L’ex Milan tiene con il fiato sospeso la Lazio e Sarri. Il difensore biancoceleste è stato costretto a lasciare il campo nell’intervallo della sfida contro il Cagliari a causa di un fastidio muscolare accusato a un flessore. L’infortunio rimediato da Romagnoli costringerebbe il centrale a uno stop di almeno venti giorni, non rientrando neanche dopo la sosta per la gara contro il Lecce del 23 novembre.

Questo nuovo infortunio va ad aggiungersi a una lunga lista di problemi fisici in casa Lazio: si tratta infatti del decimo infortunio muscolare stagionale. Qualcosa va aggiustato a Formello per evitare che i giocatori siano continuamente fermi ai box.