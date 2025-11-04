Lazio, la stagione degli infortuni continua: out anche Romagnoli

Nuovi guai in casa Lazio. Nonostante la bella vittoria contro il Genoa, durante il match all’Olimpico, ad inizio ripresa, il difensore centrale Alessio Romagnoli è uscito per infortunio, lasciando spazio al giovane Provstgaard.

Lazio, undicesimo infortunio per i biancocelesti

Il numero 13 dei biancocelesti avrebbe accusato un indolenzimento al flessore destro. Si tratta dell’undicesimo infortunio della stagione per gli Aquilotti guidati di Maurizio Sarri. La mancanza di mercato durante l’ultima estate non ha permesso alla società di rinforzare la rosa, che adesso sta subendo continui stop e quindi sempre meno giocatori a disposizione del tecnico che si trova in grave emergenza ad oggi.

Le condizioni di Romagnoli saranno valutate nei prossimi giorni e sarà sottoposto a accertamenti che chiariranno la situazione e stabiliranno anche gli eventuali tempi di recupero. La sua presenza nel big match contro l’Inter a San Siro, al momento, è fortemente in dubbio. Il prossimo match della Lazio è quella contro i nerazzurri prevista per domenica 9 novembre alle 20:45. All’infortunio all’ex Milan, a fine gara, Sarri, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato : “La sostituzione di Romagnoli è stata precauzionale. Non ha riferito un episodio, ma sentiva un flessore più duro rispetto all’altro e abbiamo preferito optare per una sostituzione.” L’undicesima giornata di Serie A sarà l’ultima prima delle due settimane di sosta per le Nazionali, durante le quali il tecnico della Lazio spera di riuscire a recuperare qualche giocatore dall’infermeria.