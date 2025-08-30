Lorenzo Insigne è rientrato in Italia dopo l’esperienza canadese. Lo scugnizzo napoletano ha dato via libera al suo agente di trovargli un nuovo ingaggio, la squadra che lo ha puntato è la Lazio. A giugno ha iniziato a sperare nella trattativa con la società di Formello e di ritrovarsi in campo con Sarri.

Lazio, le speranze di Lorenzo Insigne

Il mercato estivo chiuderà lunedì, 1 settembre, e Lorenzo non ha smesso di pensare ai biancocelesti ed a un futuro in capitale. Insigne non vestirà la maglia degli Aquilotti perché la Lazio ha ancora in mercato bloccato. Non solo mercato bloccato, anche il diesse Fabiani ha tolto ogni speranza all’attaccante: “Più suggestione che altro. Noi abbiamo riconfermato Pedro e lo farei per altri dieci anni, è un uomo spogliatoio e un professionista dentro e fuori dal campo. Ma io voglio andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni”.

Insigne aspetta, da svincolato può trovare squadra anche dopo la chiusura del mercato prevista per lunedì, finora ha messo in stand-by ogni proposta. Sarri ci aveva parlato, ma non c’è mai stata un’apertura da parte della società. C’è da dire che Pedro oggi 38 anni, Insigne potrebbe sostituirlo e arrivare a gennaio, ma tutto dipende da se Insigne sarà ancora sul mercato, se Sarri dovesse chiederlo, se le condizioni dovessero crearsi all’improvviso.