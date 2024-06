Lazio, Lotito e Fabiani hanno messo gli occhi su Spertsyan del Krasnodar | I dettagli

Partiti Luis Alberto e Kamada, per la Lazio è naturale andare a cercare dei trequartisti che possano fare al caso di Tudor. Uno dei nomi che più piacciono a Lotito e Fabiani è Eduard Spertsyan del Krasnodar. Il centrocampista offensivo indossa la numero 10 e viene da due stagioni da assoluto protagonista: 21 gol e 18 assist nelle ultime due Prem’er Liga. L’armeno classe 2000 piace molto alla Lazio, perché è giovane ma ha già molta esperienza da professionista.

Le caratteristiche di Spertsyan e il suo prezzo

Eduard Spertsyan piace alla Lazio. Il trequartista è alto 174cm, ma sa segnare anche di testa. Ha un ottimo tiro dalla distanza ed è bravo negli inserimenti. Nelle ultime due stagioni ha battuto le punizioni e i rigori, dimostrando di cavarsela molto bene. L’unico neo per il calcio di Tudor è la sua scarsa applicazione nella fase difensiva, fondamentale per quel ruolo nel calcio del tecnico croato. Un aspetto da lavorare se l’affare dovesse concretizzarsi. La valutazione del giocatore del Krasnodar è di circa 12 milioni di euro, ma la concorrenza è folta. Infatti anche Atletico Madrid, Feyenoord, Ajax, Celtic e Manchester City sono sulle tracce del giocatore. Spertsyan ha il contratto in scadenza nel 2026, è il momento giusto per provare a prenderlo.