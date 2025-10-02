Claudio Lotito cerca di incassare per rinvigorire le casse della Lazio. I biancocelesti hanno bisogno di soldi per poter muoversi nella prossima sessione di gennaio. Il presidente della società si muove per firmare con un nuovo sponsor, ma il mercato verrà finanziato anche da Mandas, il portiere è sul mercato, vicino all’addio.

Lazio, nuovi incassi per gennaio

In casa Lazio la ricerca del partner principale da apporre sulla maglia è entrata nella sua fase più calda, con il presidente Claudio Lotito impegnato per chiudere un accordo fondamentale per le casse del club. Dopo la recente partnership siglata con il sito di scommesse filippino ABCVIP, ora l’attenzione è tutta sulla sponsorizzazione di maglia. A quanto pare Lotito sta trattando con Aeroitalia. La compagnia aerea, con cui la Lazio ha già una partnership da due anni e che presto cambierà nome in “Aeritaly“, ha messo sul piatto un’offerta che, sebbene non soddisfa pienamente le attese del presidente, si tratta di un affare importante. La trattativa prevede un accordo pluriennale (quattro o cinque anni) da circa 5 milioni di euro a stagione.

Non solo lo sponsor, le casse laziali potrebbero aprirsi anche per incassare dalla vendita di Christos Mandas, il portiere greco che, dopo un’ottima stagione da titolare, è tornato a essere la riserva di Ivan Provedel. Situazione inaccettabile per il talentuoso portiere che ha deciso per la cessione già a gennaio. La partenza di Mandas è diventata la soluzione più logica e redditizia per finanziare le operazioni in entrata. Il club di Formello valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro, praticamente una plusvalenza che oltre a dare una boccata d’ossigeno al bilancio e aiuterebbe anche a rispettare i parametri finanziari in vista della scadenza di marzo.