La Lazio ha corteggiato Greenwood per mesi, per poi ritrovarsi a mani vuote dopo che l’attaccante ha scelto di vestire la maglia del Marsiglia. A quel punto, la dirigenza biancoceleste ha puntato un altro valido fuoriclasse il brasiliano Vitor Roque.

Lazio, settimana decisiva per Vitor Roque

Il sogno del mercato estivo dei biancocelesti potrebbe avverarsi, perché il primo a volerlo e a lavorare per portarlo in Italia è proprio il presidente Claudio Lotito. L’attaccante classe 2005 rientra nei parametri tecnici imposti da Fabiani che intende svecchiare la rosa ed al club catalano è stata avanzata una proposta simile a quella fatta per l’attaccante inglese. Il presidente della Lazio, infatti, sarebbe disposto a spendere circa 20 milioni di euro oltre ad una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Il giocatore dei blaugrana è partito per la tournée estiva con la sua squadra e ha preso parte a due amichevoli: è partito titolare contro il Manchester City, ma al termine del primo tempo è stato sostituito; mentre contro il Real Madrid è entrato al minuto 77 al posto di Lewandowski. Il tecnico dei catalani sta valutando l’organico a sua disposizione e presto deciderà chi farà parte del progetto per la nuova stagione e chi invece sarà marginale. Per tale motivo questa sarà la settimana decisiva anche per il futuro di Vitor Roque. Lazio alla finestra per mettere a segno il colpaccio.