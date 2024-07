Lazio, Lotito: “Mercato non chiuso, ma prima le cessioni. James? Non basta soffermarsi sul parametro zero”

Tramite i microfoni de Il Messaggero, il Presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare di calciomercato, dopo che la società biancoceleste ha comunque registrato gli arrivi importanti di Nuno Tavares, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna e Noslin.

Le parole di Lotito al Messaggero:

“Abbiamo fatto cinque colpi e allestito un ottimo organico, ma il mercato non è finito… Come ha detto il direttore fabiani, dobbiamo prima pensare alle uscite. Se ci saranno occasioni, le coglieremo”, il pensiero del presidente biancoceleste riportato dal quotidiano.

Quindi un punto su James Rodriguez, col colombiano che è emerso come suggestione per la società capitolina: “Bisogna fare tutta una serie di valutazioni, di stipendio, commissioni, compatibilità con la nuova politica del club, non solo soffermarsi sul parametro zero”. Dietro le parole del numero uno biancoceleste ci sono le alte commissioni richieste dall’agente Jorge Mendes, oltre al biennale da 3,5 milioni di euro netti più bonus chiesti dall’ex fra le altre del Real Madrid.