Lazio, Lotito non molla Cherki ma studia le alternative | Piace un’ala del Wolverhampton

La Lazio continua a trattare col Lione per Rayan Cherki. Se non dovesse arrivare, l'alternativa può essere un esterno del Wolverhampton.

La Lazio non molla Rayan Cherki per completare il reparto offensivo di Baroni. Il giovane esterno del Lione è da tempo finito del radar della Lazio che vuole approfittare della scadenza del suo contratto con il club francese nel 2025. Proseguono i contratti tra le parti per un’operazione che può sbloccarsi da un momento all’altro. Occhio però alla concorrenza sul ragazzo, che piace e molto anche ad alcune big europee.

Lotito non vuole andare oltre il 15 milioni per Cherki, si tratta col Lione

Qualche settimana fa era stato accostato al Borussia Dortmund ed è anche nel mirino del Lipsia come uno dei possibili eredi di Dani Olmo (appena ceduto al Barcellona). Come riferisce il Corriere dello Sport, per assicurarsi Cherki la Lazio potrebbe stanziare un budget di 15 milioni più bonus.

Se non arriva Cherki l’alternativa è in Premier League | Occhi su Enso Gonzalez del Wolverhampton

Oltre a tenere accesa la pista Cherki, il club di Lotito sta sondando anche altri profili. L’ultimo nome accostato alla compagine laziale è quello di Enso Gonzalez del Wolverhampton. Si tratta di un’ala classe 2005, che ha iniziato la stagione nella formazione riserve dei Wolves e l’ha chiusa con il debutto in Premier League (alla penultima giornata contro il Crystal Palace). Attualmente alle Olimpiadi con il Paraguay, può essere un colpo in prospettiva sferrato dal ds Fabiani.