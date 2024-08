Lazio, per l’attacco spunta il nome di Rayan Cherki | Il piano di Fabiani

Fabiani fiuta il colpo Cherki, che tra un anno lascerà Lione a parametro zero e potrebbe arrivare in biancoceleste a una cifra conveniente

Dopo un inizio di mercato con i fiocchi, in cui Fabiani è riuscito a portare nella Capitale i 3 giocatori che i biancocelesti stavano seguendo da tempo in meno di 10 giorni, la Lazio non è riuscita a chiudere nessun altro giocatore nelle restanti nonostante i numerosi profili sondati, soprattutto in attacco, dove Baroni attende l’arrivo di almeno altri 2/3 giocatori.

Lazio, prende quota il nome di Rayan Cherki

I primi nomi finiti sul taccuino di Fabiani, ovvero Bellingham e Greenwood, sono entrambi sfumati e non rappresentano più veri obiettivi per i biancocelesti, che nelle ultime ore hanno accelerato per Vitor Roque, in uscita dal Barcellona che, dopo l’acquisto di Dani Olmo che ha ricevuto da poche ore il via libera dal Lipsia per il trasferimento in Spagna, potrebbe abbassare le pretese economiche per l’esterno brasiliano.

Un altro nome che era stato valutato è il classe 2003 Rayan Cherki, grande talento di proprietà del Lione, il cui DS ha appena annunciato che lascerà il club a parametro zero la prossima estate a causa del contratto in scadenza nel 2025 che il francese non ha intenzione di rinnovare, e Lotito potrebbe approfittare dell’occasione per sfilare all’OL il giovane esterno a prezzo d’affare.