Lazio, sfumato Greenwood si punta Jobe Bellingham | La situazione

Sfumato il sogno Greenwood, che si traferirà al Marsiglia per 31 milioni più il 50% sulla rivendita, Lotito è alla ricerca di un nuovo trequartista da poter regalare a Baroni, e che gli garantisca le stesse qualità di cui disponeva Felipe Anderson, ovvero “capacità di corsa e determinazione”.

Lazio, grande concorrenza per Bellingham

Uno dei nomi che starebbe valutando la dirigenza laziale è quello di Jobe Bellingham che, fratello del vice campione d’Europa con l’Inghilterra, Jude, a soli 19 anni ha convinto fortemente con il Sunderland nel corso di questa stagione, in cui ha messo a referto 7 gol e distribuito 1 assist.

La valutazione del suo attuale club è di 13 milioni di euro, cifra considerevole per i biancocelesti, ma non di certo per Tottenham,CrystalPalace e Real Madrid, pronti a far nascere una vera e propria asta per assicurarsi uno dei nuovi talenti del calcio europeo.