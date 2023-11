Continuano a tenere banco in casa Lazio i rinnovi di diversi giocatori chiave. Il patron biancoceleste scende in prima linea per il rinnovo di Felipe Anderson.

La Lazio, come riportato da Il Messaggero, sta lavorando per il rinnovo di contratto di Felipe Anderson, in scadenza a giugno 2024.

Lazio, si muove Lotito

Per trovare una soluzione che accontenti tutti si sta mobilitando il patron biancoceleste, Claudio Lotito.

Infatti, il presidente del club capitolino ha fissato un incontro con la sorella agente del giocatore per trovare un accordo definitivo sull’ingaggio del brasiliano per un prolungamento fino al 2027.