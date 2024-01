Lazio, Lotito vuole Clarke | Il Sunderland però chiude le porte

La Lazio ha messo gli occhi sul giovane esterno d’attacco Jack Clarke in forza al Sunderland dove milita nel Championship inglese. Un’occasione per puntellare la rosa e avere più giocatori a disposizione davanti, viste le difficoltà fisiche di Immobile e Pedro.

Lazio su Clarke, il club inglese non vuole cederlo

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo profilo di “X” il Sunderland per questa finestra di mercato non lo lascerebbe partire nemmeno per 16 milioni di euro, tant’è che i Black Cats hanno alzato la posta a 30 milioni di euro ma solo per la prossima estate. Difficile vederlo con la maglia biancoceleste già da subito, a giugno ci si può pensare ma le richieste dovranno essere inferiori.