Lazio-Nizza, probabili formazioni e dove vederla

Sono queste le probabili formazioni di Lazio e Nizza in vista della sfida di domani dell’Olimpico. Diversi i cambi per Baroni, che per la sfida di Baroni si affida a Patric, Vecino Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. La gara delle 18:45 andrà in onda su Sky.

Lazio-Nizza, le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All. Marco Baroni.

Nizza (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Bard; Bouanani, Moukoko, Guessand. All. Franck Haise.