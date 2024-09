Lazio, Pedro una garanzia in Europa: il dato

Pedro ad un passo da eguagliare il record di Immobile in Europa: i dettagli

L’esperienza di Pedro ha giocato ancora una volta un ruolo decisivo in Europa. Il campione spagnolo ha impiegato appena quattro minuti per entrare nel tabellino nella sua prima partita di Europa League contro la Dinamo Kiev.

Lazio, Pedro quasi come Immobile in Europa

Il suo assist è stato il primo gol di Dia, che ha seguito il suo consiglio e ha messo la palla in fondo alla rete, aprendo la strada alla squadra di Baroni per portare in vantaggio i biancocelesti. Secondo “Il Corriere dello Sport”, solo Immobile (12) ha fornito più gol e assist nelle competizioni europee dell’ex Barcellona e Chelsea (8) da quando veste la maglia della Lazio.