Dia: “Vittoria importante. Un piacere giocare con Dele-Bashiru”

“Vittoria importante fuori casa, abbiamo fatto subito tre gol e poi abbiamo gestito la gara. Era importante perché con un gol l’avversario avrebbe potuto riaprire la sfida. Dele-Bashiru? Sa fare tutto e per me è un piacere giocare con lui. Io sono qua per fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, se poi faccio gol per aiutare la squadra sono felice. Casa? Sono ancora in hotel, credo sarà pronta tra due settimane (ride, ndr)”.

Dia: “Se segno e aiuto la squadra sono felice”

Sono queste le parole di Boulaye Dia, attaccante della Lazio e autore di una doppietta, che ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. L’ex Salernitana ha promosso la prestazione della squadra anche in vista della prossima giornata contro il Torino.