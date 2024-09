Dinamo Kiev-Lazio 0-3 Tutto troppo facile per i biancocelesti, doppietta di Dia

Tutto facile per la Lazio, che cala il tris contro la Dinamo Kiev, e così incassa i primi tre punti nel girone a 36. Biancocelesti in vantaggio al 5′ con Dia, che mette la palla nell’angolino dove Buscchan non può arrivare, raddoppio di Dele-Bashiru al 34′ imbeccato da Vecino, tris dopo un minuto calato da Dia con un bel colpo di testa. Nella ripresa espulsi Bragaru e Noslin della Lazio.

Il tabellino

Dinamo Kiev-Lazio 0-3

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos (19’pt Bilovar), Mykhavko, Dubinchak; Brazhko, Shaparenko (19’st Braharu); Yarmolenko (19’st Rubchynskyi), Pikhslonok, Kabaiev; Vanat. A disposizione: Neshchceret, Vivcharenko, Diachuk, Popov, Andriyevskyi, Karavaiev, Malysh, Buyalskyi, Guerrero. Allenatore: Oleksandr Shovkovskyi

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marušić, Patric (16’st Gila), Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna (16’st Isaksen), Dele-Bashiru (32’st Noslin), Pedro (22’st Zaccagni); Dia (22’st Castellanos). A disposizione: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Guendouzi. Allenatore: Marco Baroni.

Reti: 5’pt Dia, 34’pt Dele-Bashiru, 35’pt Dia

Ammoniti: Dubinchak (D)

Espulsi: 28’st Braharu (D), 37’st Noslin (L)