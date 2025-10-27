Lazio, nuovo meeting tra Sarri e la dirigenza per il mercato

Si avvicina il mercato invernale e la Lazio inizia a organizzarsi. Nonostante non sia ancora chiaro se i biancocelesti potranno partecipare alla prossima sessione, la dirigenza deve organizzarsi in anticipo in vista di un’eventuale sblocco del mercato. Il prossimo mese è previsto un incontro tra Sarri e Lotito per discutere della programmazione del mercato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Lazio, le richieste di Sarri

Durante il meeting si discuterà anche della lista acquisti e cessioni. I nomi che girano attorno alla Lazio sono gli stessi dello scorso fine agosto. In primis c’è Insigne. Sarri vorrebbe ritrovare l’ex napoli per affidarli le chiavi dell’attacco biancoceleste. Nelle ultime settimane si è parlato anche di Ivan Ilic del Torino che potrebbe finire nel mirino del club capitolino.