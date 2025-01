Lazio, obiettivo Casadei, ma occhi puntati anche su un rinforzo in difesa

Negli ultimi giorni di mercato, la Lazio punta a regalare un rinforzo a centrocampo al tecnico Baroni, con Cesare Casadei in cima alla lista degli obiettivi. Parallelamente, la società biancoceleste sta valutando l’opportunità di inserire in rosa un giovane difensore, un profilo promettente da far crescere accanto a Romagnoli, Gila e Gigot. Stando a quanto riportato da “lalaziosiamonoi.it”, l’intenzione del club sarebbe quella di concentrarsi su un giocatore che possa rientrare nella lista Under 22 e che rispetti i parametri economici della società.

Lazio, non solo Casadei. Occhio agli intrecci con il Chelsea

La Lazio avrebbe preso contatti con il Chelsea per una doppia operazione: oltre a Casadei, piace molto Abakar Sylla, classe 2002, attualmente in forza allo Strasburgo, squadra satellite dei Blues. Difensore mancino, Sylla ha già collezionato sei presenze con la nazionale maggiore della Costa d’Avorio. Un altro nome interessante è quello di Aaron Anselmino, nato nel 2005 e anch’esso di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito al Boca Juniors. Guardando al panorama italiano, il profilo più concreto resta quello di Ardian Ismajli dell’Empoli. Con un contratto in scadenza nel 2025, il difensore potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate. Tuttavia, essendo un classe 1996, la Lazio dovrebbe liberare uno slot per tesserarlo, considerando i limiti imposti per i giocatori Over 22.