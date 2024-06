Lazio, offerta del Flamengo per Marcos Antonio: i dettagli

Il futuro di Marcos Antonio è molto lontano dalla Lazio. Dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito al PAOK in Grecia, il centrocampista sarebbe pronto a partire per una nuova avventura all’estero.

Lazio, Marcos Antonio verso la cessione

Come riportato dalla redazione di “lalaziosiamonoi.it”, sul giocatore classe 2000 ci sarebbe l’interesse del Flamengo. La prima offerta di prestito con diritto di riscatto è stata respinta dai biancocelesti, che vorrebbero liberarsi definitivamente del giocatore. Da qui la seconda proposta del club rossonero: 4,5 milioni di euro per l’ex giocatore dello Shakhtar Donetsk. Altro “no” per la Lazio, che, come scrivono sui quotidiani in Brasile, valuterebbe il giocatore almeno 6 milioni. Tuttavia, sarebbe in arrivo una terza offerta, in quanto il tecnico Tite vorrebbe fortemente il giocatore e non sarebbe disposto a rinunciarvisi.