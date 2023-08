Marcos Antonio al Paok Salonicco, ci siamo. Il centrocampista della Lazio nelle prossime ore si trasferirà in Grecia in prestito(300 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, che potrebbero far comodo ai biancocelesti qualora il club greco riscattasse il calciatore tra un anno.

Questo è quanto riportato da TMW, con la Lazio che ha già preso il suo sostituto: si tratta di Guendouzi del Marsiglia.