Non si tratta di un nome nuovo per rinforzare l’attacco della Lazio. Franco Vazquez è finito nuovamente nei pensieri del DS Tare. Operazione possibile già a gennaio

Il 31enne trequartista argentino è finito fuori dai piani tecnici del Siviglia. Julen Lopetegui in questo avvio di stagione lo ha utilizzato pochissimo, a referto ci sono appena 47’ giocati nelle prime nove giornate. Vázquez doveva partire già in estate ma poi non si è fatto più nulla.

Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, la Lazio è pronta a tornare alla carica. Infatti i biancocelesti già in passato avevano tentato di riportarlo in Italia ma senza mai riuscirci. Adesso si è presentata una ghiotta occasione; il Siviglia chiede 7M€ e ha bisogno di vedere per poter concretizzare altre operazioni in entrata. L’argentino può arrivare in Italia anche per una cifra pari ai 4 milioni di euro.

