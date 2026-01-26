Calciomercato Inter, vicini a Perisic: Luis Henrique ha deluso, i nerazzurri pensano al croato

Il calciomercato Inter potrebbe dare una svolta nei prossimi giorni alla fascia destra. Considerando che aver puntato su Luis Henrique si è rivelato uno sbaglio, la dirigenza nerazzurra ha bisogno di recuperare, soprattutto in vista dei tanti impegni della squadra. Perisic sembra essere la risposta.

Calciomercato Inter, il ritorno di Perisic

Era il 2022 quando l’Inter ha venduto Perisic, oggi, a distanza di 4 anni, i nerazzurri si ritrovano a doverlo corteggiare di nuovo per volerlo ingaggiare. In questo modo Chivu avrà rinforzo desiderato sulla fascia.

Si tratta per Ivan Perisic, che ha già giocato nell’Inter tra il 2015 e il 2022 con un breve intermezzo nel Bayern. Il croato, 37 anni, attualmente è in forza al Psv Eindhoven, ma non è uno dei titolarissimi, anzi, il tecnico Bosz ha chiarito di averlo gestito in previsione della decisiva sfida di Champions League contro il Bayern. Ma proprio in caso di eliminazione, gli olandesi dovrebbero lasciarlo tornare all’Inter. In quel caso Luis Henrique dovrebbe partire. Sulle tracce del giovane giocatore c’è il Besiktas da tempo. Questa potrebbe essere il momento giusto.