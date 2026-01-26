Calciomercato Lazio, arriva Maldini: cambia l’attacco biancoceleste

Il calciomercato Lazio dovrebbe mettere a segno, a breve, un nuovo colpo. Sembra fatta per l’attaccante dell’Atalanta Daniel Maldini. Il giovane giocatore, figlio d’arte, di Paolo Maldini, è vicino ad indossare la maglia dei biancocelesti.

Calciomercato Lazio, arriva Maldini in prestito

Dopo lo stallo sul mercato della scorsa estate, oggi la Lazio si conferma una delle società più attive in questa finestra. Lotito e Fabiani hanno infatti in pugno Daniel Maldini dell’Atalanta. Il giovanissimo attaccante è pronto a sbarcare a Formello per rinforzare l’attacco biancoceleste. L’arrivo del giocatore è legato ad almeno un addio nel reparto offensivo, dove nessuno era considerato incedibile. A Formello hanno trovato l’accordo con l’Atalanta per Daniel, classe 2001. Il calciatore si trasferirà nella Capitale con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato intorno ai 14 milioni di euro.

La differenza con altri giocatori è che Maldini rappresenta anche un jolly nel reparto offensivo, dove Sarri potrà ricoprire tutti i ruoli del tridente. In questa stagione, con la maglia della Dea, il giocatore non ha trovato lo spazio che desidera, ha collezionato 11 presenze senza mai trovare la via della rete. Per fare spazio a Maldini qualcuno dovrà lasciare. Pronti ai saluti ci sono Cancellieri e Noslin. Per i due la Lazio ha anche diversi estimatori. Su Noslin è piombato il Torino, su Cancellieri c’è il Brentford.