Il calciomercato Roma va di nuovo a pesca tra le file dell’Atletico Madrid. La dirigenza giallorossa ha individuato in Matteo Ruggieri un nuovo possibile difensore per arricchire la rosa a Gasperini.

Calciomercato Roma, Matteo Ruggieri nel mirino

La Roma ha messo nel mirino Matteo Ruggeri, passato dall’Atalanta ai Colchoneros durante la scorsa estate. Un profilo che Gian Piero Gasperini conosce bene, avendolo cresciuto ai tempi in cui lavorava a Bergamo. Il club capitolino prosegue la ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra, e il classe 2002 può corrispondere all’identikit giusto per un nuovo innesto nel reparto arretrato.

Non è semplice arrivare al giocatore, italiano, classe 2002, cresciuto a Bergamo. La Roma tratta per il terzino con l’Atletico Madrid, perché l’intenzione è quella di sostituire Tsimikas, prestito che ha deluso le aspettative e che vedrebbe tornare il giocatore al Liverpool. L’ex Atalanta, lasciando Madrid, ritroverebbe con piacere il suo mentore, il Gasp. Come già anticipato, non è una trattativa semplice, perché c’è un ostacolo. Attualmente, il nodo, resta la formula dell’affare. Il club italiano chiede il prestito con diritto di riscatto, a Madrid esigono l’obbligo e devono trovare prima un sostituto. Ma la Roma si guarda anche le spalle e ha già pronta un’alternativa in caso saltasse l’affare con gli spagnoli. Resta viva la pista dell’esterno alto Carrasco dell’Al-Shabab.