Ore di ansia alla Lazio dopo che Pedro si è infortunato durante il match contro il Bologna, valido per la Coppa Italia, giocato ieri sera al Dall’Ara.

Lazio, infortunio Pedro: esclusa frattura

Una serata bellissima per la Lazio quella di ieri al Dall’Ara dove la formazione di Maurizio Sarri ha superato il Bologna e ha raggiunto le semifinali. Serata però rovinata dalla perdita di Pedro per infortunio. Mancavano pochi minuti alla fine del primo tempo quando dopo uno scontro con Odgaard la caviglia destra si è piegata in modo innaturale. Subito dopo è stato accompagnato fuori dal campo aiutato dagli altri, ma soprattutto in lacrime e tra gli applausi di tutto il pubblico. Un momento brutto e delicato.

Pedro ha ricevuto subito le cure in ospedale e i primi esami hanno scongiurato la frattura. Niente paura di un infortunio gravissimo per lo spagnolo. Per l’attaccante dovrebbe trattarsi di una semplice distorsione, ma in queste ore farà altri esami in capitale e seguirà poi il recupero. Maurizio Sarri e tutta la squadra attendono il suo rientro che non sarà fermato da un lungo stop. Sicuramente le sue condizioni andranno monitorate e valutate nel corso dei prossimi giorni, ma al momento è da considerarsi in forte dubbio per il big match contro l’Atalanta in programma sabato all’Olimpico. Bisognerà aspettare anche per capire i tempi di recupero, sicuramente le sensazioni del giocatore e magari ulteriori accertamenti diranno qualcosa in più.