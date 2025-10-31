Lazio, Pedro dirà addio: ultima stagione in biancoceleste

La Lazio perderà Pedro a fine stagione, anche se non è ancora un fatto ufficiale. Ad annunciare la sua ultima stagione alla Lazio è stato lo stesso giocatore al termine di Pisa-Lazio, annunciando di fatto il suo addio ai biancocelesti.

Lazio, le parole di Pedro sul suo addio

L’ufficialità del suo addio alla Lazio ancora non è arrivato, ma a fine stagione Pedro andrà via. Le sue parole nel post match contro il Pisa: “Sarà il mio ultimo anno qui, ma non è un problema o una notizia, quanto semplicemente una questione dovuta all’età anagrafica. Ho 38 anni ed è giusto così. Io interpreto quel ruolo con le mie caratteristiche: non potrò mai fare a sportellate, devo giocare tra le linee e venire a prendermi la sfera un po’ più indietro.”

Pedro ha commentato anche la prestazione biancoceleste in sala stampa, toccando una serie di temi: “Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile. Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa”. Ha poi concluso: “Per me è un piacere essere qui. Quanti altri anni giocherò? Difficile per me. Ogni giorno che passa sono più vicino al ritiro”.