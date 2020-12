Lazio, caso Peruzzi: l’esito della chiamata con Lotito

La chiamata era prevista per giovedì o venerdì ma con qualche giorno d’anticipo è finalmente arrivata la pace

Secondo quanto riportato da cittaceleste.it, lunedì sera Angelo Peruzzi e Claudio Lotito si sono chiamati per risolvere la discussione avuta dopo il caso Luis Alberto. Simone Inzaghi è stato un personaggio centrale nella vicenda considerando che ha ricoperto il ruolo di mediatore ma anche lo stesso Lotito che ha fatto un passo indietro per ricompattare l’ambiente. L’esito della chiamata tra il club manager e il presidente biancoceleste è andato a buon fine: Peruzzi tornerà in tribuna per la gara di sabato alle 15 contro lo Spezia. L’ex portiere ha preso parte, seppur a bordocampo, all’ultimo allenamento in vista della gara contro il Borussia Dortmund ma non è potuto partire con la squadra solamente per le questioni sanitarie relative al Covid19.