Il mercato Lazio è al momento bloccato, ma la società di Claudio Lotito si sta comunque organizzando per le prossime operazioni di mercato. In vista della sessione invernale, che aprirà a gennaio 2026, i biancocelesti hanno già puntato verso qualche obiettivo.

Lazio, Arnau Martinez nel mirino, ma attenzione alla Fiorentina

Tra i nomi che sembrano interessare la Lazio, con il diesse Fabiani pronto a lanciarsi verso nuove trattative, c’è quello di Arnau Martinez. Il giovane giocatore, è attualmente un terzino destro in forza al Girona, il prossimo anno potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la squadra di Sarri.

A riportare la notizia dell’interessamento della Lazio sono i media spagnoli, in particolare da El Nacional. A quanto pare la società di Lotito avrebbe messo nel mirino proprio Arnau Martinez. Nato nel 2003, il terzino destro ha già fatto vedere le sue qualità in Spagna, in questa stagione ha già collezionato tre presenze. Lo spagnolo ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue capacità difensive e alla sua spinta sulla fascia, caratteristiche molto apprezzate dagli allenatori. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Non solo la Lazio, anche un’altra squadra italiana è interessata a Martinez: la Fiorentina; la quale è sulle tracce del giovane talento spagnolo già da tempo.