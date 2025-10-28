Mario Gila continua ad essere uno dei giocatori principali ed essenziali per la Lazio guidata da Maurizio Sarri in questa stagione non semplice. A Formello non hanno intenzione di perdere il difensore spagnolo. Neanche il tecnico ha intenzione di perdere uno dei titolari principali che in questa stagione sta aiutando la squadra a non sprofondare. Intanto la società pensa al rinnovo.

Lazio, pronti al rinnovo di Gila

Nel contesto del mercato della Lazio spicca il rinnovo a Mario Gila, che si è ormai affermato come elemento imprescindibile della difesa biancoceleste. Il club biancoceleste ha infatti attivato la fase operativa per il rinnovo del suo accordo, un segnale importante da Formello che rivela le priorità della società.

Il classe 2000 nato a Madrid ha un contratto che scade nel giugno del 2027. Il difensore centrale risulta essere affidabile e costante sotto la guida di Maurizio Sarri, ed è uno dei migliori in Serie A dove ha incarnato la solidità essenziale nella zona della retroguardia. Con il contratto che scadrà nel 2027, la Lazio non intende farsi trovare impreparata: entro dicembre-gennaio è prevista l’offerta per il nuovo accordo. Il rinnovo prevede stesse condizioni economiche, qualora la società decida di operare con bilancio “a saldo zero” o aggiungere una clausola che riconosca quanto valore abbia in più grazie ai pregressi e riconoscerli nel momento in cui il mercato sarà più libero. Tutto dipenderà dalla situazione della società e dalle decisioni dello spagnolo. I prossimi due mesi saranno decisivi.